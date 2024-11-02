Проект реконструкции аллеи Дружбы в Зеленоградске прошёл госэкспертизу

Проект реконструкции аллеи Дружбы в Зеленоградске прошёл госэкспертизу
Презентация решения по аллее Дружбы. Изображение: слайд из презентации Дениса Крыщенко
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Проект реконструкции аллеи Дружбы в Зеленоградске в рамках программы «Янтарный талисман» получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.

Документацию подготовило калининградское ООО «РС Групп». Застройщиком числится администрация Зеленоградского округа, а техническим заказчиком экспертизы — муниципальная служба заказчика. Заключение по проекту вынесли 2 ноября.

Ранее архитекторы отмечали, что Аллею дружбы хотят полностью перестроить, её круглую центральную площадь — расширить, оставить световой фонтан и добавить тот самый «Янтарный талисман», давший название проекту. Посреди аллеи планируется пустить ручей, питающий дерево-талисман. Его хотят сделать всего в 2,5 см глубиной и вымостить натуральным камнем. Визуально он должен быть соединен с Санаторским парком, «из которого будет вытекать минеральная вода, питающая дерево-талисман». По периметру аллеи хотят установить скамейки из деревянных ламелей, имитирующие дюны. На аллее также должны появиться уже знакомые «грибовидные» перголы.

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