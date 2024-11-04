Горвласти отказались возвращать «Дому искусств» старое название

Горвласти отказались возвращать «Дому искусств» старое название
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Память

Калининградские власти отказались возвращать «Дому искусств» прежнее название. Идея вернуть название «Октябрь» обсуждалась между главой администрации Еленой Дятловой и директором концертной площадки Дмитрием Новиковым в феврале 2023 года.

«Мы провели тогда опрос среди калининградцев, и он показал, что прошлое нужно оставить в прошлом, а „Дом искусств“ им нравится больше, — заявил Дятлова в субботу 2 ноября. — Сегодня мы, знаете, подумываем о том, чтобы придать ему другой статус. Уже не „Дом искусств“, а театр эстрады. Эти два разных статуса есть в нашем законодательстве».

Дятлова добавила, что название «Октябрь» — это «наше прошлое».

«Сейчас не время возвращаться к прошлому. Оно и так с нами. Но смотреть нужно в будущее», — заключила глава.

Вопрос возвращения названия «Октябрь» ранее поддержал Дмитрий Новиков. В разговоре с главой администрации в феврале 2023 года он заметил, что в Санкт-Петербурге есть БКЗ «Октябрьский», и никого это не смущает.

Напомним, что муниципальным автономным учреждением культуры «Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» стал только в 1997 году. Ранее он был знаком калининградцам как кинотеатр «Октябрь».


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