Патриарх Кирилл заявил, что церковь не осуждает законную смертную казнь

Патриарх Кирилл заявил, что церковь не осуждает законную смертную казнь
Патриарх Кирилл. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что православная церковь никогда не осуждала смертную казнь. При этом, как передаёт пресс-служба Московского Патриархата, осуждения от церкви не было только в том случае, «если смертная казнь осуществлялась по закону». Патриарх добавил, что церковь «смертную казнь и не приветствовала».

«Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя Сам незаслуженно претерпел смертную казнь, — заявил патриарх, отвечая на вопрос одного из участников встречи. — Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но в слове Божием есть такие слова: „Измите злаго от вас самех“ (1 Кор. 5:13). То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит: „убейте его“, но „измите злаго от вас самех“».

Далее патриарх заметил, что по его личному мнению, «было бы идеально, чтобы не было поводов к смертной казни».

«Хочу сказать, что я приветствую то, что у нас сейчас мораторий на смертную казнь, и слава Богу. Надо наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности в нашей стране. Если преступность пойдет вниз, то и слава Богу, и не надо применять смертную казнь. Сама по себе смертная казнь словом Божиим не осуждается, но общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием, которое не соответствует в целом ряде случаев преступлению, и если само осуществление смертной казни плохо влияет на общественную нравственность. Если по совокупности такого рода обстоятельств принимается решение ввести мораторий на смертную казнь, значит, так и надо поступить. Дай Бог, чтобы как можно меньше было случаев, когда необходимо, чтобы человек лишался жизни — даже за какие-то преступления», — продолжил епископ РПЦ.

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