В «Водоканале» рассказали о причине раскопок у виллы Мель на Чапаева (фото)

На минувшей неделе рядом с виллой Мель на улице Чапаева (дом № 17) был выкопан котлован. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Водоканала», выезд аварийной бригады с последующими раскопками потребовались из-за утечки из неработающей трубы.



«Раньше в Кёнигсберге в усадьбах часто прокладывали дополнительные трубы, например, для фонтанов во дворе, — пояснили впресс-службе „Водоканала“. — Сейчас в ней необходимости нет, поэтому свинцовую трубу решили завальцевать».

На текущий момент, как уточняется, работы завершены.

Фото: пресс-служба Водоканала

Вилла Мель была построена в 1905-1906 годах. Автором проекта и владельцем виллы был преподаватель Королевской школы строительства архитектор Эрнст Мель. На сегодняшний день постройка является объектом культурного наследия регионального значения.