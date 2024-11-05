Приставы разыскали скрывавшегося от уголовной ответственности алиментщика (фото)

В Калининграде разыскали алиментщика, который задолжал более полумиллиона рублей дочери и скрывался от приставов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Мужчина не выполнял обязательств перед дочерью 2006 года рождения и задолжал ей алименты в сумме более полумиллиона рублей. При этом гражданин не был трудоустроен официально, не имел дохода и имущества, на которые можно обратить взыскание. Более того, калининградец скрывался от судебных приставов — не отвечал на звонки, уведомления, не проживал по месту прописки. Поэтому сотрудники УФССП объявили должника в исполнительный розыск.

Уважительные причины неуплаты алиментов и алиментного долга установлены не были, а в действиях калининградца усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. Поэтому за неуплату средств на содержание ребенка в отношении должника было возбуждено уголовное дело, несмотря на его неявку. Калининградца объявили в федеральный розыск.

В итоге сотрудникам полиции удалось установить место нахождения должника. Гражданин был доставлен в службу судебных приставов. Материалы дела будут переданы в суд для привлечения алиментщика к уголовной ответственности.