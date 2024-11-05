В Общественной палате выяснили, сколько россиян удовлетворены своей жизнью

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Доля удовлетворенных жизнью россиян в 2024-м увеличилась по сравнению с прошлым годом. Также растет доверие к армии и церкви. Об этом говорится в ежегодном докладе российской Общественной палаты, в котором, в частности, приводятся данные исследования ВЦИОМ и НИУ ВШЭ, пишут «Ведомости».

Удовлетворенность жизнью в этом году ощутили две трети опрошенных граждан России (67% после 60% в 2023 г.). Больше всего довольных жизнью среди молодежи — 84% россиян до 24 лет дали «в разной степени утвердительный ответ» на соответствующий вопрос. 69% граждан назвали ситуацию, складывающуюся в России, хорошей (в 2023 г. — 66%). По данным на 30 сентября 2024 года, армии доверяют 74,7% принявших участие в исследовании (10,7% не одобряют ее деятельность). Церковь получила 60,9% одобрения (против 20,1%), силовые органы — 54,9% (против 23,5%). Оппозиции доверяют всего лишь 23,9% опрошенных, против выступили 36,3% респондентов.

По мнению политолога Алексея Макаркина, «армию уважают в современном контексте, воспринимая ее как защитницу, а церковь — как институт, который защищает нравственность и традиционные ценности в современном мире. Он уточнил, что армия и церковь воспринимаются обществом как неотъемлемая часть российской истории», — пишет издание.

При этом работе самой Общественной палаты в 2024-м доверяют 59% россиян против 50% годом ранее. 

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