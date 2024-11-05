Средняя стоимость квартиры в новостройках в Калининграде составила 8 млн рублей

В октябре 2024 года средняя стоимость квартиры в новостройках Калининграда составила 8 047 767 рублей. Как сообщает портал «Мир квартир», прирост цены за октябрь составил 0,9%.

Наибольший прирост в цене квартиры в новостройках наблюдался в Череповце (+5,5%), Магнитогорске (+4,9%) и Уфе (+3,4%). Стоимость квартиры там в среднем составила 6,76, 4,02 и 7,33 млн рублей соответственно. Больше всего снизилась общая цена квартиры в Новокузнецке (—7,8%), Нижнем Тагиле (—7,2%) и Чите (—3,9%). В этих городах стоимость квартиры составила 8,59, 4,16 и 7,41 млн рублей соответственно. В среднем по России квартира в новостройке стоит 7 247 328 рублей, что на 0,1% меньше, чем в сентябре.

В среднем цена за квадратный метр в Калининграде в октябре составила 140 560 рублей (-0,1%). В среднем по всем городам квадратный метр в новостройке стоит 138 404 рубля, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее.