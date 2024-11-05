Объединяющую игроков «Что? Где? Когда?» организацию признали нежелательной в России

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, которая объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и других интеллектуальных игр из Европы, Азии и Северной Америки. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на надзорное ведомство.

«Несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS фактически распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны», — утверждается в заявлении.

Кроме того, ведомство в обосновании своего решения привело принятие регламента, который предусматривает отстранение участников соревнований под эгидой IAIS, поддерживающих специальную военную операцию. Также командам из России и Белоруссии запрещено выступать на международных турнирах под флагами своих государств.


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