Объединяющую игроков «Что? Где? Когда?» организацию признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, которая объединяет более 200 участников спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и других интеллектуальных игр из Европы, Азии и Северной Америки. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на надзорное ведомство.



«Несмотря на положения устава, запрещающего участие в политической деятельности, IAIS фактически распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны», — утверждается в заявлении.



Кроме того, ведомство в обосновании своего решения привело принятие регламента, который предусматривает отстранение участников соревнований под эгидой IAIS, поддерживающих специальную военную операцию. Также командам из России и Белоруссии запрещено выступать на международных турнирах под флагами своих государств.