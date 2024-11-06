ВЦИОМ: 67% россиян выступают против восстановления налога на бездетность

67% россиян негативно относятся к идее восстановления налога на бездетность. Положительное отношение декларируют 24% респондентов. Остальные 9% не определились с ответом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, в России доминирует мнение, что налог никак не отразится на демографической ситуации в стране, так считают 66% граждан. 26% полагают, что налог будет способствовать повышению рождаемости, в том числе 18% говорят о незначительном эффекте. 8% затруднились с ответом.

Мнения россиян о том, кто должен платить налог на бездетность, разделились. 42% опрошенных полагает, что его вообще не должны платить, 41% смогли назвать конкретных субъектов налогообложения. Кто-то готов доверить выплату налога только мужчинам (8%), семейной паре (7%) или всем бездетным гражданам (6%). По 5% сказали, что его должно платить государство/правительство и люди, поддерживающие идеологию чайлдфри. Затруднились с ответом еще 17%.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 18 октября 2024 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.