Россельхознадзор: в Неманском районе арендатор участка нарушил земельное законодательство

По результатам выездного обследования арендатору земельного участка в Неманском районе было выдано предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.



В ходе проведённой проверки было установлено, что земельный участок повсеместно зарастает многолетней сорной травянистой, частично древесно-кустарниковой и древесной растительностью. Часть земельного участка подтапливается, заболочена, имеется болотная растительность — камыш. Арендатора обязали провести обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями, кустарниками, деревьями, а также от подтопления.