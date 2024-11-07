В Правдинске алиментщик подписал контракт с Минобороны из-за 220-тысячного долга

Житель Правдинска полностью погасил задолженность по алиментам и избежал повторного привлечения к уголовной ответственности, подписав контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

«Гражданин не платил алименты 10-летней дочери и накопил долг свыше 220 тысяч рублей, — уточняют в ведомстве. — За неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в январе текущего года мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Суд назначил ему исправительные работы сроком 6 месяцев, но должник уклонился от отбытия наказания. Мер к погашению алиментной задолженности от тоже не предпринял».

После того, как в отношении алиментщика было возбуждено новое уголовное дело, сотрудники УФССП России по Калининградской области разъяснили гражданину, что у него есть право поступить на военную службу добровольно или по контракту. При этом военная служба позволила бы ему избежать повторного привлечения к уголовной ответственности, но не избавила от необходимости погашения алиментного долга.

«Мужчина воспользовался таким правом и подписал контракт с Министерством обороны, — добавили в пресс-службе ведомства. — Вскоре он полностью выплатил задолженность по алиментам. В настоящее время рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела».