Калининградская область оказалась в числе регионов, привлекательных для переезда

Калининградская область оказалась на четвёртом месте в рейтинге популярных регионов для переезда по работе. В регион готовы переехать около 13% соискателей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на специалистов платформы «Авито Работа».

Рейтинг был составлен на основе опроса, в котором приняли участие 2 тыс. респондентов. Его возглавил Краснодарский край, куда готов переехать 31% опрошенных. На втором месте расположилась Москва и Московская область (29%), а на третьем — Санкт-Петербург и область (28%).

Ранее сообщалось, что за полгода в Калининградскую область переехало 18 626 человек, в том числе, 15 721 из других регионов России, 2 625 — из стран СНГ. Покинули регион выбывшие 15 589 человек. В основном жители уезжали в другие регионы России (13 233 человека) и в страны СНГ (1 962). Миграционный прирост составил 3037 человек.