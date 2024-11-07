Матвиенко: в России сложно поднять демографию из-за цен на детское питание

В России необходимо рассмотреть возможность внедрения системы контроля за ценами на заменители грудного молока в торговых сетях. Об этом заявила на парламентских слушаниях, посвященных вопросам здорового питания детей раннего возраста, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет «Парламентская газета».

Матвиенко отметила, что банки сухой смеси, которая в среднем стоит от полутора до четырех тысяч рублей, хватает примерно на неделю. «Получается, что каждый месяц семья с маленьким ребенком должна тратить до 16 тысяч рублей только на детское питание. Мы говорим, что демография у нас неважная, что надо поддерживать семьи. Но не каждая семья может позволить себе такие расходы», — сказала спикер.

Матвиенко считает, что высокие цены на рынке детского питания появляются из-за фактического отсутствия конкуренции и возможности сговора крупнейших игроков данного сектора.