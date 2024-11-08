Калининградский янтарный комбинат сообщил о запуске своей франшизы в Китае (фото)

Первый магазин под брендом Калининградского янтарного комбината открылся в китайской «янтарной Мекке» – районе Баоань города Шэньчжэнь. В рамках франшизы российское предприятие поставило 1000 готовых изделий из балтийского янтаря. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Пилотный бутик площадью 115 кв. м. с вывеской «Калининградский янтарный комбинат» на китайском и русском языках расположен в Янтарном торговом центре Шэньчжэня, который в народе называют «Янтарной гостиницей». Здесь представлены десятки магазинов, торгующих солнечным камнем, а сам торговый центр – точка притяжения для ценителей данной продукции, отмечается в сообщении.

Переговоры между китайскими партнерами и российской стороной по прямой дистрибьюции готовой продукции из янтаря в КНР прошли в рамках выставки «Экспо 2023» в Шанхае в ноябре прошлого года. В результате было заключено лицензионное и дистрибьютерское соглашения, в рамках которых начала создаваться торговая сеть по франшизе Янтарного комбината. После Шэньчжэня торговые точки планируется открыть в Пекине, Шанхае, Гаунчжоу.

На сегодняшний день торговая сеть Янтарного комбината насчитывает девять собственных магазинов, расположенных в Калининградской области, Москве и Санкт-Петербурге. В ближайших планах – открытие магазинов в Подмосковье и Казани. Также ведутся переговоры по запуску торговых площадок в Гонконге и Азербайджане. Ключевое правило франшизы комбината – «Один город – один партнер».