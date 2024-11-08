Сборы российских фильмов за рубежом заметно превысили прошлогодние показатели

Сборы российских фильмов за рубежом за девять месяцев 2024 года достигли $15,3 млн против $11,8 млн за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».



Основным зарубежным рынком для кинобизнеса РФ является Китай, где российские фильмы за десять месяцев 2024 года собрали $1,8 млн. На втором месте — Бразилия, сборы за неполный 2024 год достигли там почти $1,2 млн. На третьем месте Мексика — $1,15 млн.



Первое место по сборам уже традиционно занимает франшиза «Маша и Медведь» ($2,8 млн), большая часть кассы этой анимации приходится на Мексику ($712 тыс.), Бразилию ($554 тыс.) и Перу ($352 тыс.). Второе место рейтинга у «Котов Эрмитажа» ($2,1 млн), на третьем — анимация «Снежная королева: Разморозка», лента собрала в зарубежном прокате $2 млн.