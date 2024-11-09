Погода в Калининграде 9 ноября

Днём в субботу, 9 ноября, в Калининграде ожидается ясная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура составит 7°C. Атмосферное давление повышенное — 774 мм, ветер юго-восточный, 2 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём также ожидается +7°C. На востоке области +6°C днём и +3°C ночью. На всей территории региона дождей не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу днём и вечером облачно. Температура утром +4.6°C, днём +6.6°C, вечером +3.5°C. Влажность составит 96%. 

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «пасмурная, спокойная и относительно теплая погода сохранится и в течение сегодняшних суток. Вплоть до вечерних часов можно ожидать преобладание облачности, температура в дневные часы по области вновь составит +6...+8°С, из осадков вероятна лишь небольшая морось».

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