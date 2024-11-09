Народной артистке СССР Александре Пахмутовой присвоили звание Героя труда

Народной артистке СССР Александре Пахмутовой, которой исполнилось 95 лет, присвоено звание Героя труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».
«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне композитору, члену региональной общественной организации «Союз московских композиторов», — отмечается в указе президента.
Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор песен. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, является автором музыки более чем 400 песен.