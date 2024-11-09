Народной артистке СССР Александре Пахмутовой присвоили звание Героя труда

Народной артистке СССР Александре Пахмутовой присвоили звание Героя труда
Александра Пахмутова. Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40920344
Все новости по теме: Культура

Народной артистке СССР Александре Пахмутовой, которой исполнилось 95 лет, присвоено звание Героя труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне композитору, члену региональной общественной организации «Союз московских композиторов», — отмечается в указе президента.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор песен. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, является автором музыки более чем 400 песен.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter