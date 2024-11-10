Нацпарк ищет подрядчиков для обслуживания туалетных кабин на Куршской косе

Администрация национального парка «Куршская коса» проводит электронный аукцион по выбору подрядчика, который готов оказывать услуги по обслуживанию мобильных туалетных кабин. Как отмечается на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 23, 940 млн рублей, окончание приема заявок — 18 ноября.



Подрядчику предстоит в течение года обслуживать 35 мобильных туалетных кабин еженедельно, не менее 3 раз в неделю. «В выходные дни, праздничные дни, дни высокой рекреационной нагрузки — 2 раза в день (в утренние и вечерние часы), в рабочие дни один раз в день. Обязательно обслуживание мобильных туалетных кабинок в рабочий день, следующий за выходным или нерабочим днем в декабре 2023 года, январе и ноябре 2024 года», — отмечается в техническом задании.

В проекте контракта также указаны места расположения кабинок:

3,6 км КПП-1 (2 шт)

6,6 км Экологическая тропа «Королевский бор» (парковочная площадка) (1 шт.)

п. Лесной ул. Лесная, 2а, кордон участкового лесничества «Зеленоградское» (1 шт.)

8,3 км Питомник (паковочная площадка) (1 шт.)

13 км Парковочная площадка (1 шт.)

14 км Парковочная площадка (2 шт.)

14 км Место отдыха (1 шт.)

14,7 км Музей (1 шт., для инвалидов)

32,1 км Экологическая тропа «Высота Мюллера» (2 шт.)

37,3 км Экологическая тропа «Танцующий лес» (7 шт.)

42,2 км Экологическая тропа «Высота Эфа» (12 шт)

44,2 км Поселок Морское (на въезде) (1 шт.)

45,7 км Экологическая тропа «Озеро Лебедь» (2 шт)

48,8 км КПП-2 (1 шт.)