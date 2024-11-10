Выплату за рождении первенца в регионе получили 466 студенческих семей

За 10 месяцев 2024 года сертификат на выплату при рождении первенца получили 466 студенческих семей Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство социальной политики. Мера поддержки является региональной, была введена в 2020 году.



«По информации министерства здравоохранения, в регионе стабильно растет доля первенцев от общего числа рожденных детей. Если в 2020 году она составляла 38 %, то в 2024 году — 41 %. Согласно статистике, 16 % женщин, родивших в этом году первого ребенка, получили сертификат на выплату 345 тысяч рублей. В 2020 году этот показатель составлял 12 %», — сообщили в правительстве.

Право на такую меру соцподдержки имеют женщины, которые родили первого ребенка во время обучения в университете, колледже по очной или очно-заочной форме либо в течение трех лет после окончания обучения.

Средства сертификата можно направить на различные цели: улучшить жилищные условия, провести ремонт в квартире или доме, приобрести товары детского ассортимента, транспортное средство, мебель, бытовую технику, оплатить лечение матери или ребенка, в случае рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения. За время существования выплату оформили 2 523 семьи, ее действие продлили до конца 2025 года.