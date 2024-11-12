В Зеленоградске начали выращивать редкую для Калининградской области лаванду

Крестьянско-фермерское хозяйство под посёлком Сиренево Зеленоградского округа начали специализироваться на редком для Калининградской области растении — лаванде. В хозяйстве уже несколько лет её собирают с двадцати крупных кустов, сообщает газета «Волна».

Несмотря на малое количество растений, промышленная лаванда активно растёт и даёт достаточное количество пахучих соцветий. Хозяйство вывело на рынок аромасаше, отборные цветы для кулинаров, интерьерные букеты, авторский чай и другую тематическую продукцию. Владелец хозяйства также решил взять в аренду землю в районе посёлка Муромское, где он планирует высадить лавандовое поле площадью в несколько гектаров.

Помимо этого, владелец хозяйства обратился к главе администрации Зеленоградского округа Сергею Кошевому с просьбой разрешить установить на постоянной хендмейд-ярмарке на Аллее дружбы торговую палатку под продажу продуктов из лаванды.