В зоопарке приступили к капитальному ремонту помещений хозяйственного двора (фото)

В калининградском зоопарке начался капитальный ремонт двух помещений хозяйственного двора. Работы выполняются с целью переселения аквариумного карантина из аварийного здания и оборудования новых помещений для вивария (места для разведения кормовых мышей, крыс и кроликов). Об этом сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

«Я повидала немало вивариев в других зоопарках. И нам точно есть что улучшать как в плане благополучия животных (даже если они живут недолго — прожить свою жизнь они должны качественно), так и в плане нормального обустройство рабочих мест для сотрудников», — рассказала Соколова.

Помимо этого, в 2025 году в зоопарке планируют обустроить помещения для ветклиники, включая полноценную операционную. Сейчас она, по словам Соколовой, представляет собой «крохотную комнатку-смотровую».

Фото: Светлана Соколова