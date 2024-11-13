Власти Балтийска ищут с полицией и налоговой подрядчика по ямочному ремонту (фото)

Власти Балтийска ищут с полицией и налоговой подрядчика по ямочному ремонту (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Балтийска назвали нерадивым подрядчика, занимающегося ямочным ремонтом на нескольких улицах города, однако пояснили, что расторгнуть договор с ним пока невозможно. Свой комментарий по ситуации глава администрации Сергей Мельников оставил на стене сообщества «Типичный Балтийск» после того, как один из жителей опубликовал фото брошенного ремонта с улицы Черноморской.

Мельников принёс извинения от имени администрации, после чего заявил, что муниципалитет заключил контракт с подрядчиком, «который берётся за все работы и исполняет свои обязательства крайне нерадиво».

«Вся претензионная работа оформлена, ищем руководителя при помощи полиции и налоговой, — продолжил Мельников. — Срок по контракту 15 ноября, расторгнуть договор в одностороннем порядке сегодня не можем. Ситуация нестандартная и требует активных действий от сотрудников администрации. Просьба потерпеть и аккуратно, внимательно управлять автотранспортом водителям. Ещё раз приношу свои извинения за задержку ремонта».

В администрации муниципалитета также подтвердили, что срок выполнения ямочного ремонта по контракту — 15 ноября.

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