Светлогорские приставы помогли фирме получить долг за поставленный товар

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В Светлогорске приставы помогли организации получить долг за поставленный товар. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Строительная компания задолжала 1,1 млн рублей другому юридическому лицу. Между должником и взыскателем был заключен договор на поставку товара, оплата по которому так и не поступила продавцу. Светлогорские приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, но он не предпринял мер для добровольного решения вопроса.

Тогда в отношении него была применена штрафная санкция: вынесен исполнительский сбор 78 тысяч рублей и наложен арест на счета организации. Поскольку на банковских счетах стройфирмы находилась сумма, достаточная для оплаты задолженности, приставы обратили взыскание на эти деньги. Основной долг и исполнительский сбор поступили на депозитный счет отделения. 1,1 млн рублей перечислили взыскателю, 78 тысяч рублей — в консолидированный бюджет государства.

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