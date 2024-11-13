В Калининградской области начали производить упаковку для «Почты России» (фото)

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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

«Первая картонажная фабрика», расположенная в Гусеве, начала производить коробки для «Почты России». Первая партия упаковки поступила в отделения области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всего до конца года по заказу госкомпании планируют изготовить 21 140 упаковок для посылок разных размеров — от S до XL. Сотрудничество «Почты России» и картонажной фабрики началось на фоне логистических сложностей, а также с учётом курса на локализацию производства товаров внутри Калининградской области. Предполагается, что предприятие закроет потребности госкомпании в упаковке на территории анклава, заменив подрядчиков с «большой земли».

«Мы гордимся этим сотрудничеством и уверены, что отправления, упакованные в наши коробки, будут доставлены в целости и сохранности вне зависимости от расстояния и количества пунктов сортировки», — отметил генеральный директор «ПКФ» Марат Кавеев.

Первую в регионе картонажную фабрику открыли в Гусеве в 2010 году.

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