В России ужесточают наказание за подделку документов для незаконной миграции

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Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о штрафах за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Марина Оргеева.

Согласно документу, за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции устанавливаются повышенные штрафы с конфискацией орудий совершения правонарушения. Для юридических лиц они составят от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное нарушение — от 10 до 60 миллионов рублей. Также законом увеличивается до 80 тысяч рублей штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, в случае «рецидива» придется заплатить до 200 тысяч рублей.

По мнению депутата, это позволяет создать более эффективную систему противодействия незаконной миграции и сформировать законодательное поле для борьбы с противоправными действиями.

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