Россиян предупреждают о новой опасной схеме, разработанной телефонными мошенниками

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Мошенники разработали новую опасную схему-гибрид, в которой совместили несколько известных сценариев. Злоумышленники не только опустошают счета россиян, но и берут их под контроль, провоцируя вовлекать в обман друзей и родственников. Об этом предупреждает пресс-служба Сбербанка.

«Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта ― личного „брокера“. Для старта „заработка“ человек переводит деньги на счета мошенников. <...> жертве создают поддельный личный кабинет, в котором виден „счет“ и „доход от сделок“. Когда человек решает забрать деньги со счета, у него запрашивают несуществующий „налоговый код“ ― для его получения просят оплатить комиссию. После оплаты выясняется, что вывести деньги с брокерского счета невозможно, так как клиента якобы подозревают в мошенничестве», — уточнили в Сбере.

После этого жертве начинают звонить «представители Центробанка», которые сообщают, что в связи с подозрением на мошенничество ей необходимо найти доверенное лицо, которое сможет получить средства с брокерского счета. Человек обращается за помощью к кому-то из близких. Тогда аферисты заявляют, что подозрения в мошенничестве подтвердились, и начинают угрожать конфискацией денег и имущества, тюремным сроком. Чтобы этого избежать, жертве якобы необходимо перевести крупную сумму уже со счёта доверенного лица. В надежде спасти близкого человека доверенное лицо переводит мошенникам уже собственные деньги. Финал опасной схемы может быть плачевным: злоумышленники угрозами заставляют привлекать в неё всё новых доверенных лиц и склоняют их к продаже жилья.

«Необходимо помнить, что сотрудники Центрального банка никогда не общаются по телефону с физическими лицами. Другой явный признак мошенничества, который должен насторожить ― в результате инвестиций вам обещают золотые горы при минимальных усилиях и знаниях», — предупреждают в Сбербанке, призывая предупредить об опасной схеме родных и близких.

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