Калининградские приставы отыскали сбежавшую из региона злостную алиментщицу

Приставы из Калининградской области с помощью коллег и полицейских из Санкт-Петербурга смогли разыскать злостную неплательщицу алиментов, которая скрывалась в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Женщина уклонялась от выплаты алиментов 11-летней дочери, проживающей с отцом, и накопила задолженность почти 300 тысяч рублей. В отношении должницы было возбуждено уголовное дело. В качестве меры принуждения дознаватель избрала обязательство о явке. Однако в назначенный срок женщина не явилась в службу судебных приставов, по месту жительства отсутствовала, на связь не выходила. Поэтому алиментщицу объявили в федеральный розыск.

В результате взаимодействия с сотрудниками МВД удалось установить, что женщина скрывается в Санкт-Петербурге. Её задержали и передали петербургским судебным приставам, которые доставили должницу в Калининградскую область. В настоящее время проведены необходимые следственные действия и подготовлены документы для передачи уголовного дела в суд. Алиментщице грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года.