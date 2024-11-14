Эксперты подсчитали, во сколько обойдётся поездка в Калининград на Новый год

Путешествие в Калининград на новогодние праздники на двоих в среднем обходится в 56,4 тыс. рублей. При подсчёте общей суммы учитывалась стоимость билетов в обе стороны и проживание в посуточной квартире на двое суток, сообщают эксперты сервиса «Авито Путешествия».

Чтобы добраться до Калининграда, туристы тратят на перелёт больше всего средств в сравнении с другими городами. Билет в одну сторону в среднем обошёлся путешественникам в 11 900 рублей. Стоимость проживания в квартире составила 4400 рублей за сутки.

Кроме того, Калининград оказался на пятом месте рейтинга по популярности направления на новогодние праздники. В рейтинг также вошли Санкт-Петербург (стоимость поездки на двоих — 53,4 тыс. руб.), Москва (54,2 тыс. руб.), Сочи (58,4 тыс. руб.) и Минеральные воды (45 тыс. руб.).