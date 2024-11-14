Горвласти хотят смягчить требования к назначению глав муниципальных предприятий

Городские власти хотят смягчить требования к назначению руководителей муниципальных предприятий. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте администрации Калининграда.

Согласно документу, изменения касаются опыта работы кандидатов на посту директоров в сфере вида деятельности муниципальных унитарных предприятий или учреждений. Так, в проекте постановления предлагается снизить этот порог с трёх до двух лет. При этом оставшиеся критерии, касающиеся высшего образования и опыта работы руководителем не менее года, предлагается оставить без изменений.

Постановление размещено в разделе «Проекты документов». Общественное обсуждение инициативы продлится до 21 ноября 2024 года.