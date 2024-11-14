Минобрнауки РФ предлагает объединить факультеты филологии и журналистики

Минобрнауки обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в российских университетах. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев во время выступления на заседании комитета Госдумы по информационной политике, сообщает «Российская газета».



«Мы понимаем, что филология — это более фундаментальное, классическое направление, но близкое к журналистике. А есть прикладные направления, связанные с медиакоммуникациями. Предложение соединить более близкие направления поддерживают филологи», — сказал Афанасьев.



По словам замминистра, с 2026 года в России начнется формирование принципиально новой системы журналистского образования. «У нас нет сейчас отдельных журналистских наук, журналисты в основном начинают с филологического образования», — добавил представитель ведомства.