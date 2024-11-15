К 2036 году в России прогнозируют рост числа многодетных семей свыше 2,7 млн

Согласно Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации, количество многодетных семей к 2036 году может превысить 2,7 млн. Об этом пишет «Российская газета».



Документ, представленный на общественное обсуждение, разработан по поручению президента и рассчитан до 2036 года. Как поясняют в Минтруде, впервые документ долгосрочного стратегического планирования был подготовлен не только с участием экспертов, депутатов Госдумы и сенаторов, но и с привлечением родительского сообщества. В его обсуждении приняли участие более 3 тысяч человек.



Ожидается, что к 2036 году суммарный коэффициент рождаемости составит не менее 1,8. Доля студенческих семей, получивших поддержку, будет не менее 90%, количество многодетных семей превысит 2,7 млн, а ожидаемая продолжительность жизни достигнет 81 года.