Стоимость строительства ул. Благовещенской в Калининграде превысила 1 млрд рублей

Предполагаемая стоимость строительства ул. Благовещенской в Калининграде в ценах соответствующих лет (2023 — 2028) превысила 1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что на работы выделили более 700 млн. Изменения внесены в постановление горадминистрации об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

В ценах 2024 года предельный объём вложений оценивается в 902 млн рублей. В стоимость включены проектно-изыскательные работы — более 24 млн рублей. Согласно документу, объект разделён на три этапа общей протяжёностью 1,75 км.

Первый этап — от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской — планируют реализовать в 2026 году. Второй этап — строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца. Планируемый год реализации — 2027. Третий этап- строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.

В сентябре 2024 года проект первого этапа строительства улицы получил положительное заключение государственной экспертизы. Улица Благовещенская, по задумке городских властей, поможет разгрузить транспортный поток на Московском проспекте в час пик. Также от кольцевого перекрёстка улиц Молодой Гвардии и Маршала Покрышкина администрация Калининграда планирует проложить улицу Денисова по направлению к Окружной дороге.