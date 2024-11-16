Стоимость строительства ул. Благовещенской в Калининграде превысила 1 млрд рублей

Стоимость строительства ул. Благовещенской в Калининграде превысила 1 млрд рублей
Скриншот «Яндекс. Карт»
Все новости по теме: Строительство

Предполагаемая стоимость строительства ул. Благовещенской в Калининграде в ценах соответствующих лет (2023 — 2028) превысила 1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что на работы выделили более 700 млн. Изменения внесены в постановление горадминистрации об осуществлении капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

В ценах 2024 года предельный объём вложений оценивается в 902 млн рублей. В стоимость включены проектно-изыскательные работы — более 24 млн рублей. Согласно документу, объект разделён на три этапа общей протяжёностью 1,75 км.

Первый этап — от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской — планируют реализовать в 2026 году. Второй этап — строительство двух полос движения от кольцевого пересечения ул. Маршала Покрышкина — ул. Молодой Гвардии до ул. Суздальской с учётом перспективного расширения до четырёх полос движения, включая реконструкцию кольца. Планируемый год реализации — 2027. Третий этап- строительство четырёх полос движения от ул. Суздальской до ул. Юрия Гагарина с пересечением ул. Гагарина и Юбилейной. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год.

В сентябре 2024 года проект первого этапа строительства улицы получил положительное заключение государственной экспертизы. Улица Благовещенская, по задумке городских властей, поможет разгрузить транспортный поток на Московском проспекте в час пик. Также от кольцевого перекрёстка улиц Молодой Гвардии и Маршала Покрышкина администрация Калининграда планирует проложить улицу Денисова по направлению к Окружной дороге.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter