Синоптики рассказали, стоит ли калининградцам готовиться к первым снегопадам

К четвергу — пятнице следующей недели синоптики ожидают понижения среднесуточной температуры в Калининграде до 0...+1°С, ночи уже могут уверенно уйти в «минус». Вероятны заряды мокрого снега. Такой предварительный прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В настоящее время регион «греется» в южном секторе циклонической системы, центр которой располагается у Скандинавии и поставляет прогретый воздух из южных широт. «Однако, арктическая стужа подступает к нам всё ближе: на периферии атлантической депрессии в начале следующей недели сформируется быстро углубляющийся циклон, который ко вторнику — среде пройдёт по более южной траектории от Британских островов до Балтийского моря. Насколько сильное ветровое воздействие он может на нас оказать (некоторые модели видят шторм с порывами свыше 20-25 м/с у региона) — станет ясно в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

«Обвал» температурного фона ожидается в любом случае, предупреждают в паблике. «При определённом раскладе циркуляции мы можем получить знакомый снежный „эффект“ Балтики с сильными зарядами снега/мокрого снега/крупы, приводящими к ухудшению дорожной ситуации и формированию снежного покрова. К примеру, модель GFS прогнозирует снегопады и формирование внушительного слоя снега до 5-10 см по области к выходным», — отмечают синоптики, советуя позаботиться о зимней резине и тёплой одежде.