«Первый снег и штормовые перспективы»: к региону подойдёт циклон «Китерия»

Неустойчивая воздушная масса в тыловой части циклонической депрессии принесёт в Калининградскую область смешанные осадки, сильный ветер и вероятность гроз. К вечеру вторника к региону подойдёт тёплый фронт циклона «Китерия», а также пойдёт первый мокрый снег. Об этом сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник в течение всех суток температура в Калининграде и области составит +2...+5°С, на побережье +4...+8°С. Погода облачная с прояснениями, временами ливневые заряды смешанных осадков. Синоптики также не исключают вероятность возникновения гроз. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в порывах в Калининграде и области до 12-14 м/с, на побережье до 14-17 м/с, при сильных осадках местами шквалы до 15-20 м/с.

Во вторник ночью в Калининграде и области температура составит +1...+3°С, на побережье +3...+6°С. В ночные и утренние часы сохранятся локальные заряды смешанных осадков с вероятностью гроз. Кроме того, юго-западный ветер у побережья будет достигать в порывах 14-17 м/с. Днём осадки прекратятся, ветер ослабнет и в регионе установится преимущественно облачная погода. Вечером по всей области начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящие в дождь. По предварительным данным, ветер сменится на юго-восточный и усилится до 6-12 м/с, в порывах до 15-18 м/с.

В среду ночью потеплеет до +4...+7°С, днём по всей области температура составит около +2...+4°С. Погода облачная с прояснениями, вероятны смешанные осадки в виде дождя/мокрого снега/крупы, преимущественно вдоль побережья и запада региона. По предварительным данным, ветер в течение суток преимущественно южный/юго-западный до 10-15 м/с в Калининграде и области с порывами до 15-18 м/с и до 14-18 м/с у побережья с порывами до 20-25 м/с.