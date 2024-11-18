Стадион «Балтика» заказал установку ледового катка за почти 1,5 млн рублей

Стадион «Балтика» заказал установку ледового катка за почти 1,5 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Стадион «Балтика» заказал монтаж сборного ледового катка за почти 1,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнителю будет необходимо до 26 декабря произвести проектные работы по холодоснабжению ледового поля, выровнять основание с уплотнением песка, монтировать теплоизоляционный слой и два слоя гидроизоляции, установить решётки и оградительный брус размерами 50 на 50 миллиметров.

Контракт заключили с единственным подрядчиком. Им стала ИП Спиридонова из Калининграда. Работы будут проходить на проспекте Мира, 15. Цена договора составила 1,48 млн рублей.

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