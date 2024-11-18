Нацпарк «Куршская коса»: обзорная площадка «Высота Эфа» закрывается на ремонт

Национальный парк «Куршская коса» предупреждает, что посетители временно не смогут посещать обзорную площадку «Высота Эфа». Об этом сообщает пресс-служба парка.

«С 19 по 25 ноября 2024 года закрывается на ремонт самая дальняя обзорная площадка (с видом на посёлок Морское) экологической тропы „Высота Эфа“. Деревянная конструкция, построенная в рамках масштабной реконструкции экотропы в 2018 году, пришла в аварийное состояние — находиться на ней небезопасно», — уточняется в сообщении.

Планируется демонтировать площадку и на ее месте построить новую по современным технологиям. Работы рассчитывают провести в первом полугодии 2025 года.