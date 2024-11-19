ВЦИОМ: 41% россиян не прочитал ни одной книги за последние три месяца

В среднем за последние три месяца россияне прочли шесть книг. 41% опрошенных россиян за этот период не прочитал ни одной книги. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В 2011 и 2017 гг. количество прочитанных книг за три месяца колебалось от четырёх до семи соответственно. Помимо этого, до 2017 г. за три месяца не читали ни одной книги 51-52% россиян. «В последние годы не только вырос процент читающих россиян, но и увеличилась интенсивность чтения», — сообщает ВЦИОМ.

Лидером рейтинга предпочитаемых россиянами жанров в этом году стали книги исторического содержания (27%, 2019 г. — 30%). На втором месте оказалась научная и профессиональная литература (24%, 2019 г. — 28%), а на третьем — зарубежная и отечественная классика (22%, 2019 г. — 20%). «За пять лет более чем в четыре раза вырос интерес россиян к книгам по психологии (13%, 2019 г. — 3%), что отражает общий тренд на саморазвитие и популярность психологии в обществе, — пишет ВЦИОМ. — В целом жанровые предпочтения россиян и особенно устойчивый интерес к содержательной и образовательной литературе подчеркивают их ориентацию на интеллектуальное развитие, культурные традиции и самообразование».

Мужчины и женщины выбирают для себя разные жанры. «Мужскими» направлениями в литературе можно назвать исторические книги, фантастику и фэнтези. «Женскими» — классику, любовные романы, книги по домашнему и приусадебному хозяйству, а также детективы, книги по психологии и детскую литературу.

Интерес к чтению варьируется от возраста. Так, среди зумеров почти все читают книги (лишь 1% ответил, что не читает), тогда как среди старших поколений доля нечитающих достигает 16-22%. Топ-5 жанров у зумеров составляют фантастика (37%), классика (30%), книги по психологии (29%), романы о любви (28%) и детективы (26%). «Классика входит в топ-3 предпочтений почти у всех возрастных групп, что подтверждает её статус и ценность для людей независимо от возраста и интересов», — сообщает ВЦИОМ.

Кроме того, 87% читали что-либо за последнюю неделю (2018 г. — 86%, 2020 г. — 85%). Как пишет ВЦИОМ, «возглавляет рейтинг художественная литература (40%, +5 п.п. к 2020 г. и +7 п.п. к 2018 г), впервые за время измерений она обходит чтение новостей и сообщений в социальных сетях (37%)».

Опрос проводился 8 ноября, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке.