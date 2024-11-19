Калининградская таможня изъяла у жительницы Германии сумки на 23 млн рублей (фото)

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Калининградские таможенники обнаружили у жительницы Германии десять незадекларированных сумок французских брендов на 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Женщина пересекала границу через пункт пропуска Мамоново-2 на пассажирском сиденье легкового автомобиля. Пассажирскую таможенную декларацию на ввозимые товары она не заполняла, сумки пыталась провезти в чемодане под одеждой. Женщина заявила, что приобрела товар в Германии, заплатив за каждую 100 евро. 

Партия была изъята и направлена на экспертизу, которая установила, что девять из десяти сумок являются подлинными, а размер неуплаченных таможенных платежей превышает 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей физическим лицом в крупном размере). Женщине грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: пресс-служба калининградской таможни

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