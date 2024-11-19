Власти: в регионе в 5 раз выросло число семей, получающих ежемесячные выплаты

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В Калининградской области в 5 раз увеличилось число получателей ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра соцполитики Алексея Фещака.

«В рамках Указа Президента России Владимира Путина в регионе с 1 июля отменены критерии нуждаемости при оформлении мер соцподдержки многодетных семей. Результатом этого решения стало увеличение более чем в пять раз числа получателей ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей. Для большинства граждан эта мера поддержки назначается в беззаявительном порядке. Также в четыре раза возросло количество детей, на которых предоставляется выплата к школе. Планируется, что по итогам 2024 года свыше 2 500 многодетных семей получат сертификат на областной материнский капитал, предоставляемый в рамках президентского нацпроекта „Демография“, это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Алексей Фещак также сообщил, что в этом году в регионе при оформлении социального контракта приоритет отдается семьям с детьми. Ранее сообщалось, что с января 2024 года соглашение с центром социальной поддержки населения подписали 1700 заявителей, 398 из них — многодетные семьи.

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