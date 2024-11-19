Проект библиотеки неокампуса БФУ получил премию «Золотой Трезини» (фото)

В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга подвели итоги седьмой Международной премии «Золотой Трезини». Победителем в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки» стал многофункциональный культурно-просветительский когнитивно-цифровой комплекс кампуса БФУ им. Канта. Информация об этом размещена на сайте университета.

Автором проекта выступил калининградский архитектор Артур Сарниц, который отметил, что будущая библиотека не имеет аналогов ни в России, ни в мире. По его задумке, каждая из четырёх башен в ней будет иметь своё название и значение — здесь будут представлены каталоги книг по направлениям. Архитекторы также спроектировали библиотеку с учётом необходимых конструкций для создания доступной среды. По словам Сарница, она должна соответствовать таким критериям, как «надёжность, красота и функция».

«Пространство станет важным элементом образовательной и культурной инфраструктуры региона, объединив передовые технологии, библиотеку и современные площадки для творчества», — сообщили в БФУ.