Проект библиотеки неокампуса БФУ получил премию «Золотой Трезини» (фото)

Все новости по теме: Строительство

В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга подвели итоги седьмой Международной премии «Золотой Трезини». Победителем в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки» стал многофункциональный культурно-просветительский когнитивно-цифровой комплекс кампуса БФУ им. Канта. Информация об этом размещена на сайте университета.

Автором проекта выступил калининградский архитектор Артур Сарниц, который отметил, что будущая библиотека не имеет аналогов ни в России, ни в мире. По его задумке, каждая из четырёх башен в ней будет иметь своё название и значение — здесь будут представлены каталоги книг по направлениям. Архитекторы также спроектировали библиотеку с учётом необходимых конструкций для создания доступной среды. По словам Сарница, она должна соответствовать таким критериям, как «надёжность, красота и функция».

«Пространство станет важным элементом образовательной и культурной инфраструктуры региона, объединив передовые технологии, библиотеку и современные площадки для творчества», — сообщили в БФУ.

Изображение: БФУ им. Канта

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter