В Минтранс направили обращение об электронной очереди в МАПП «Чернышевское»

Региональное мининфраструктуры поддержало предложения по усовершенствованию работы электронной очереди для грузовых машин перед пунктом пропуска «Чернышевское», в части изменения ежедневного времени открытия очередных слотов. Как сообщило ведомство в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», мининфраструктуры направило обращение в Минтранс.

Мининфраструктуры подчеркнуло, что система электронного бронирования и её работа относится к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. «По информации Федерального учреждения „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“, система резервирования даты и времени подъезда не может ускорить прохождение водителями границы, так как не влияет на работу контрольных органов. Задача системы — упорядочить очередь из грузовых машин перед пунктом пропуска „Чернышевское“. Дата и время, которые резервирует заявитель, определяют момент подъезда грузовой машины к пункту пропуска, но не определяют точное время прохождения границы», — добавило мининфраструктуры.