В Минтранс направили обращение об электронной очереди в МАПП «Чернышевское»

Региональное мининфраструктуры поддержало предложения по усовершенствованию работы электронной очереди для грузовых машин перед пунктом пропуска «Чернышевское», в части изменения ежедневного времени открытия очередных слотов. Как сообщило ведомство в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», мининфраструктуры направило обращение в Минтранс.
Мининфраструктуры подчеркнуло, что система электронного бронирования и её работа относится к полномочиям федеральных органов исполнительной власти. «По информации Федерального учреждения „Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы“, система резервирования даты и времени подъезда не может ускорить прохождение водителями границы, так как не влияет на работу контрольных органов. Задача системы — упорядочить очередь из грузовых машин перед пунктом пропуска „Чернышевское“. Дата и время, которые резервирует заявитель, определяют момент подъезда грузовой машины к пункту пропуска, но не определяют точное время прохождения границы», — добавило мининфраструктуры.Ранее глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Алексей Егоров назвал вопрос электронной очереди «наиболее больным» для перевозчиков, поскольку действующий механизм электронной очереди усложнил пересечение государственной границы. «Если бы МАПП „Чернышевское — Кибартай“ в соответствии с паспортными параметрами пропускал (как в старые добрые времена) 300 грузовиков в сутки (150 на въезд в регион и 150 на выезд), наверное, электронная очередь работала бы нормально. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы, и литовцы вместо 150 грузовиков принимают 60–70 в сутки. Механизм функционирования электронной очереди оказался не способным адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня», — рассказал Егоров.