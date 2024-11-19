В Светлогорске завершили монтаж фонтана, подобного утраченному в прошлом веке (фото) (видео)

Фото: Telegram-канал главы администрации Светлогорского городского округа Владимира Бондаренко

В сквере у Тихого озера в Светлогорске смонтировали новый фонтан с лягушками. Он появился на месте утраченного в прошлом веке, сообщил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

«Судя по большому количеству сохранившихся у старожилов нашего города чёрно-белых фотографий, сквер у озера Тихое был одним из любимых мест отдыха семей первых переселенцев и гостей молодого Светлогорска. Сквер, наконец, обретает законченность — в прошлом году выполнили благоустройство и озеленение, в ноябре этого года завершаем монтаж фонтана с лягушками, утраченного на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века», — написал Бондаренко.

«Фонтан получил более изящную мраморную чашу, земноводные отлиты из бронзы», — добавил сити-менеджер, отметив, что источником вдохновения для авторов стали старые советские фотографии.

По информации сайта prussia39.ru, «до начала 1990-х годов на месте современного фонтана находился довоенный, также с фигурами лягушек». Кем и когда он был изготовлен, на данный момент неизвестно. Как отметила директор светлогорского музея «Колесо истории» Лариса Быстрова, на немецких картах 1941 года фонтан не обозначен. Нет его и ни на одной любительской фотографии довоенного периода.

«Послевоенных фотографий невероятное количество. Это был Солнечный сквер, который был очень любим у людей. И в нём все фотографировались. У меня даже есть фотография с известными артистами. Отдыхающие, космонавты, — все фотографировались около фонтана. Советский ли он был, вопрос открытый, это поле для исследования», — рассказала Лариса Быстрова. Она также отметила, что предшественник нового фонтана был гораздо скромнее — полностью из бетона. Однако многие жители города вспоминали о нём с ностальгией.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, в мае 2024 года отдел ЖКХ Светлогорского городского округа заключил контракт с компанией «Арт фром нет» на выполнение работ по изготовлению и установке фонтана «Лягушка» в сквере на Калининградском проспекте в районе домов № 33 — 35. Победитель торгов снизил начальную стоимость контракта с 4,4 до 2,7 млн рублей.