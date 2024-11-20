Ермак: надеемся, кто-то придумает, как оживить здание вокзала в Железнодорожном

КЖД готова предоставить здание вокзала в поселке Железнодорожный под некоммерческое использование. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» министр по культуре и туризму Андрей Ермак, власти рассчитывают на частную инициативу при его «оживлении».



«Этот объект принадлежит железной дороге. Они готовы предоставить его кому-то в пользование, но без введения там коммерческой деятельности. Например, как место, где можно показывать какие-то фильмы или проводить мероприятия, но на некоммерческой основе, это принципиальная вещь. Мы думали свой какой-то проект реализовать, но пока в голову приходит только вариант организации какого-то выставочного пространства», — сказал Андрей Ермак.



По словам руководителя ведомства, тот факт, что здание нельзя будет использовать под коммерческую деятельность, снижает интерес инвесторов. Но министерство совместно с Калининградской железной дорогой надеются, что «кто-то придумает какую-то концепцию, как можно эту территорию оживить и использовать здание железнодорожного вокзала».

Здание ж/д вокзала построено в 1870 году. Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области здание вокзала включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия местного значения. Туристический рельсобус ходит в Железнодорожный с 2021 года.