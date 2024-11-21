Проект торгового центра у кольца Горького-Гайдара прошёл экспертизу

Проект торгового центра у кольца Горького-Гайдара прошёл экспертизу
Изображение: скриншот «Яндекс Карт»
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Проект строительства торгового центра на кольце Горького-Гайдара прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 20 ноября. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компании ООО «Сегмент-проект» и ООО «КБ Ризалит». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.

Строительство торгового центра планируется по адресу ул. Горького, 162В. Застройщиками являются Гаяне Паносян, Минас Товмасян, Галина Григорова и Роман Калмыков. По данным базы контрагентов, Калмыков является генеральным директором и учредителем компаний «Гарантстрой», «Кранц девелопмент», «Форт строй» и «Строй комфорт».


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