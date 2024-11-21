Синоптики сообщили, как долго в Калининграде продержится снежный покров

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Образовавшийся в Калининграде и области снежный покров может продержаться вплоть до воскресенья, 24 ноября. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«С учётом сохранения периодических конвективных снегопадов (особенно сегодня), слабого «+» днём и «-» ночью снежный покров в Калининграде и области будет периодически увеличиваться и подтаивать в течение суток (местами может даже достигнуть 5-10 сантиметров), однако вполне может сохраниться вплоть до воскресенья (собственно, как и тяжёлая дорожная обстановка)», — говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили жителей региона о резком потеплении и дождях с понедельника, 25 ноября. «Так что от снега к началу следующей недели следов не останется», — гласит прогноз.

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