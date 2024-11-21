Власти Калининграда предлагают увеличить выплаты при вручении ряда наград

Власти Калининграда предлагают с 1 января 2025 года увеличить денежные выплаты при вручении наград на уровне города, а также ввести новую выплату. Соответствующий проект решения размещен на сайте горсовета.



Согласно документу, лицу, награжденному медалью «За заслуги перед городом Калининградом», предлагается за счет бюджета выплачивать вознаграждение в размере 35 тыс. руб. При этом планируется установить, что в год может быть награждено не более 15 претендентов. Также в проекте увеличивается размер выплат при вручении:



Почетной грамоты главы городского округа «Город Калининград» — с 15000 р. до 20000 р.;



Благодарственного письма главы городского округа «Город Калининград» — с 10000 р. до 15000 р.;



Почетной грамоты городского Совета депутатов Калининграда — с 15000 р. до 20000 р.;



Благодарственного письма городского Совета депутатов Калининграда — с 10000 р. до 15000 р.;



Почетной грамоты главы администрации городского округа «Город Калининград» — с 15000 р. до 20000 р.;



Благодарности главы администрации городского округа «Город Калининград» — с 10000 р. до 15000 р.



Дата окончания приема заключений и предложений от граждан и общественных организаций — 27.11.2024 г.