Власти Калининграда предлагают увеличить выплаты при вручении ряда наград

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Власти Калининграда предлагают с 1 января 2025 года увеличить денежные выплаты при вручении наград на уровне города, а также ввести новую выплату. Соответствующий проект решения размещен на сайте горсовета.

Согласно документу, лицу, награжденному медалью «За заслуги перед городом Калининградом», предлагается за счет бюджета выплачивать вознаграждение в размере 35 тыс. руб. При этом планируется установить, что в год может быть награждено не более 15 претендентов. Также в проекте увеличивается размер выплат при вручении:

  • Почетной грамоты главы городского округа «Город Калининград» — с 15000 р. до 20000 р.;

  • Благодарственного письма главы городского округа «Город Калининград» — с 10000 р. до 15000 р.;

  • Почетной грамоты городского Совета депутатов Калининграда — с 15000 р. до 20000 р.;

  • Благодарственного письма городского Совета депутатов Калининграда — с 10000 р. до 15000 р.;

  • Почетной грамоты главы администрации городского округа «Город Калининград» — с 15000 р. до 20000 р.;

  • Благодарности главы администрации городского округа «Город Калининград» — с 10000 р. до 15000 р.

Дата окончания приема заключений и предложений от граждан и общественных организаций — 27.11.2024 г.

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