В Калининграде росгвардейцы проводили на «пенсию» минно-разыскную собаку Базуку (фото)

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В Росгвардии с почестями проводили на заслуженный отдых минно-разыскную собаку по кличке Базука. Необычная торжественная церемония состоялась в отряде мобильном особого назначения «Град». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В ОМОН «Град» немецкая овчарка прослужила пять лет под руководством старшего прапорщика полиции Алексея С. Она работала по профилю «обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств». В конце ноября Базуке исполнится 9 лет, а это — предельный возраст для службы у собак.

«За пять лет службы Базука помогала росгвардейцам в обследовании различных объектов и территорий свыше тысячи раз. Из них более сотни применений служебной собаки были результативны, то есть немецкая овчарка обнаруживала взрывоопасные находки, в числе которых мины, артиллерийские снаряды, гранаты, взрыватели, патроны различных калибров, порох. Помимо отличных достижений в службе, Базука — призер соревнований различного уровня по своему профилю. В июне 2024 года на региональном чемпионате специалистов-кинологов силовых структур Алексей и Базука завоевали «бронзу» в номинации «Лучшие в обнаружении взрывчатых веществ»», — рассказали в Росгвардии.

На заслуженный отдых Базуку проводили с почестями. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечил оркестр специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Заместитель командира отряда вручил Базуке памятную медаль «30 лет ОМОН «Град»» и наборы лакомств. Под аплодисменты росгвардейцев и звуки марша «Прощание славянки» немецкая овчарка Базука покинула территорию пункта постоянной дислокации спецподразделения. Искать для собаки-пенсионера «добрые руки» не придется — Базука живет дома у Алексея.

Фото пресс-службы Росгвардии

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