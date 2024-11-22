Погода в Калининграде 22 ноября

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В пятницу, 22 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +2°С, ночью столбик термометра местами опустится до −3°С. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с с порывами до 13 м/с, направление — юг — юго-запад. Атмосферное давление ниже нормы — 746 мм рт. ст. Относительная влажность 85%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует умеренный снег на всей территории региона, а также более высокие ночные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — +2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +1,6°С, ночью — до −0,6°С. Влажность — до 91%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду и небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, ночью местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью −2...+2 °С, днём +1...+4 °С. Видимость 3-7 км. На дорогах местами гололедица. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря и у побережья Калининградской области — до 1,8 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», преимущественно в утренние часы «ожидаются ливневые заряды снега/мокрого снега/крупы в основном вдоль побережья, на западе и севере региона, в том числе в Калининграде (Зеленоградский, Полесский, Гурьевский, Гвардейский, Славский, Неманский районы), в центральной части области осадки будут слабее, на востоке — маловероятны (местами не исключен небольшой снег)». Днём ожидается переменная облачность без существенных осадков, по области 0...+4°С (на побережье — теплее). Ветер в течение суток западный/юго-западный до 4-9 м/с.

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