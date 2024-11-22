Сколько продлится «репетиция зимы»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

«Репетиция зимы» продлится в Калининграде и области до конца недели, далее наступит резкое потепление. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«До конца недели без особых изменений: сохранится слабый «-» ночью и слабый «+» днём. <...> Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние часы субботы, которые пройдут в зоне фронтов волнового циклона от запада до востока области, сопровождаясь шквалистым усилением ветра, вероятностью гроз, налипанием мокрого снега», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области −1...-3°С (в прибрежных районах 0...+3°С), в первой половине ночи переменная облачность и без осадков. Со второй половины ночи с сохранением в утренние часы и первой половине дня ожидаются ливневые осадки в виде снега/мокрого снега/крупы (на побережье вероятно с дождём), во второй половине дня и вечером появятся прояснения, интенсивные осадки прекратятся (хотя локальные заряды крупы/снега вероятны вплоть до вечера). Ветер переменный с юго-западного ночью на западный в остальное время суток, ночью и утром в прибрежных районах до 7-13 м/с, с порывами до 14-18 м/с (местами до 20 м/с). Утром и днём ветер западный 4-10 м/с, в порывах до 12-15 м/с (в особенности при осадках и на побережье), вечером порывы до 12-15 м/с сохранятся лишь на побережье.

В воскресенье ночью в Калининграде и области −1...+1°С (на побережье +1...+4°С), преимущественно облачно и без осадков. Днём и вечером по области 0...+4°С, облачно и ожидаются осадки в виде мокрого снега/мокрого снега с дождем, переходящие в дождь к вечеру. Ветер южный/юго-восточный 4-8 м/с, порывистый (до 10-14 м/с).

В понедельник короткий «отзимок» покинет нас благодаря потоку тропической воздушной массы, но пока расслабляться рано.

«Вновь напоминаем о тяжёлой дорожной обстановке (особенно в утренние часы пятницы и субботы): ухудшение видимости, снежный накат и гололедица — характерный спутник таких осадков при околонулевой температуре», — отметили синоптики.