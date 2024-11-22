Приставы изъяли автомобиль у калининградца, задолжавшего по 52 штрафам (фото)

Приставы изъяли автомобиль у калининградца, задолжавшего по 52 штрафам (фото)
Фото пресс-службы регионального УФССП
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В Калининграде приставы изъяли автомобиль у водителя, накопившего долгов по 52 штрафам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

У мужчины образовалась задолженность 54 тысячи рублей по 52 штрафам, назначенным за нарушение правил дорожного движения. Владелец машины марки «Chery Tiggo» 2023 г.в., на которой были совершены правонарушения, не принимал мер к погашению долга и не выходил на связь с приставами. В таких случаях взыскание может быть обращено на имущества должника, однако место нахождения транспортного средства установить не удавалось.

«Обнаружить автомобиль помогла хорошая память и внимательность старшего судебного пристава. Он направлялся со службы домой и заметил машину со знакомыми номерами, припаркованную на одной из улиц.  Несмотря на то, что стоимость имущества должника существенно превышает сумму долга, в данном случае автомобиль подлежит изъятию как орудие совершения правонарушения. Поэтому на место были приглашены коллеги из Госавтоинспекции, в присутствии которых транспортное средство арестовали и переместили на специализированную стоянку, — уточнили в УФССП.

Собственник сможет вернуть право распоряжаться автомобилем только после полного погашения задолженности и оплаты исполнительского сбора в размере 51 тысячи рублей. 



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